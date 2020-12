Incidente Corso Francia, il padre di Gaia su Genovese: “Non ha dimostrato pentimento” (Di martedì 22 dicembre 2020) Pochi giorni dopo la sentenza che ha condannato a 8 anni di carcere il 21enne Pietro Genovese, per aver investito e ucciso le 16enni Gaia e Camilla, arrivano le parole del padre di una delle giovani. Dolore, soddisfazione per il risultato della sentenza e anche un duro giudizio sul ragazzo che ha portato via per sempre sua figlia. Gaia e Camilla investite a Roma, condannato Genovese È passato quasi un anno esatto dalla notte del 21 dicembre 2019, quando Pietro Genovese, figlio del regista Paolo, ha investito e ucciso le giovani Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, in Corso Francia a Roma. Le indagini per capire le responsabilità dell’accaduto sono state convulse: si è parlato di uno sconsiderato gesto delle vittime, che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Pochi giorni dopo la sentenza che ha condannato a 8 anni di carcere il 21enne Pietro, per aver investito e ucciso le 16ennie Camilla, arrivano le parole deldi una delle giovani. Dolore, soddisfazione per il risultato della sentenza e anche un duro giudizio sul ragazzo che ha portato via per sempre sua figlia.e Camilla investite a Roma, condannatoÈ passato quasi un anno esatto dalla notte del 21 dicembre 2019, quando Pietro, figlio del regista Paolo, ha investito e ucciso le giovaniVon Freymann e Camilla Romagnoli, ina Roma. Le indagini per capire le responsabilità dell’accaduto sono state convulse: si è parlato di uno sconsiderato gesto delle vittime, che ...

