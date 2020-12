Il segreto per non far morire subito la Stella di Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) Bella, bellissima, meravigliosamente natalizia. Ma anche molto più bisognosa di cura e attenzione di quanto possa sembrare. La Stella di Natale, all'anagrafe botanica Poinsettia pulcherrima o anche Euphorbia pulcherrima, è senza alcun dubbio la pianta per eccellenza di tutte le festività invernali, regale nel suo contrasto di foglie verdi e rosse. Già, foglie, non fiori. Perché le vere infiorescenze della Stella di Natale sono in realtà quei piccoli pallini gialli che fanno capolino nel bel mezzo delle ben più appariscenti brattee rosse, foglie particolari, certo, ma pur sempre foglie. Questa però non è l'unica particolarità di questa pianta che in molti ignorano: prendersene cura, in particolare, risulta alquanto complicato, perché necessità di un ambiente e di una routine ben precisa. Ecco come fare per curare la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Bella, bellissima, meravigliosamente natalizia. Ma anche molto più bisognosa di cura e attenzione di quanto possa sembrare. Ladi, all'anagrafe botanica Poinsettia pulcherrima o anche Euphorbia pulcherrima, è senza alcun dubbio la pianta per eccellenza di tutte le festività invernali, regale nel suo contrasto di foglie verdi e rosse. Già, foglie, non fiori. Perché le vere infiorescenze delladisono in realtà quei piccoli pallini gialli che fanno capolino nel bel mezzo delle ben più appariscenti brattee rosse, foglie particolari, certo, ma pur sempre foglie. Questa però non è l'unica particolarità di questa pianta che in molti ignorano: prendersene cura, in particolare, risulta alquanto complicato, perché necessità di un ambiente e di una routine ben precisa. Ecco come fare per curare la ...

RaiUno : In casa lo chiamano Lucariello. È Natale e la sua ossessione per il presepe è mal sopportata da tutti. Ma il presep… - DiCirene : Questo è il segreto del profumo intenso e persistente dei mei indumenti. Non cercate di trovarlo è per uso professi… - Papa_Mariateres : @canyaman1989 #CanYaman Svelato l arcano... Non stava ritornando Can Divit ma sta arrivando Sandokan... Sarà un lav… - kishe96 : RT @il_dipendente: L’antifascismo è l’ingrediente segreto per fare carriera nella Pubblica Amministrazione. Grazie per l’attenzione. La P… - ghezzwhat : Mi sento di svelare un segreto: per me Phoebe e Mecna in realtà sono a parimerito. -

Ultime Notizie dalla rete : segreto per 2021, il segreto per la ripresa? La digitalizzazione Bitmat Milik alla Juve, per Sport Mediaset si può chiudere a 10 milioni di euro

Che la Juventus e Milik si vogliano reciprocamente, anche al mercato di gennaio, non è un segreto. Ma la cessione dell’attaccante messo fuori rosa dal Napoli si complica per la valutazione, intorno ai ...

Gotham Knights ci svela le prime skin alternative per i discepoli di Batman

Grazie al merchandise donato da Warner Bros agli sviluppatori, possiamo ammirare in anteprima alcune delle skin alternative dei protagonisti di Gotham Knights.

Che la Juventus e Milik si vogliano reciprocamente, anche al mercato di gennaio, non è un segreto. Ma la cessione dell’attaccante messo fuori rosa dal Napoli si complica per la valutazione, intorno ai ...Grazie al merchandise donato da Warner Bros agli sviluppatori, possiamo ammirare in anteprima alcune delle skin alternative dei protagonisti di Gotham Knights.