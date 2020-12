Gucci-The North Face: nuova collezione giacche e piumini (Di martedì 22 dicembre 2020) The North Face e Gucci ufficializzano la nuova collaborazione dalla quale nasce un progetto che si spinge fuori dai canoni della moda classica: una capsule collection di piumini e giacche a vento davvero innovativa, che fa venir voglia di un contatto diretto con la natura. Attraverso i profili social di Gucci, durante la Milano Fashion week, la casa di moda fiorentina aveva annunciato una imminente collaborazione con The Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Theufficializzano lacollaborazione dalla quale nasce un progetto che si spinge fuori dai canoni della moda classica: una capsule collection dia vento davvero innovativa, che fa venir voglia di un contatto diretto con la natura. Attraverso i profili social di, durante la Milano Fashion week, la casa di moda fiorentina aveva annunciato una imminente collaborazione con The Articolo completo: dal blog SoloDonna

fior3ll1no : diciamo ciao ai miei risparmi con The North Face x Gucci - mffashion_com : Gucci svela l'adv della collection con The north face - lillydessi : La collab di Gucci con The North Face è già la collab definitiva della moda 2021 (ed è spaziale) - RealMzBlue : #NowPlaying Gucci Mane ft Migos - I Get The Bag [Audio] #Mzblueradioshow #radiobadass - JoeIinton : @the_pieface all hail Gucci -