Gli Stati Uniti hanno incriminato un uomo libico per l’attentato di Lockerbie del 1988 (Di martedì 22 dicembre 2020) Lunedì gli Stati Uniti hanno detto di aver incriminato un terzo presunto esecutore dell’attentato del 21 dicembre del 1988 sul volo Pan Am 103, partito da Londra e diretto a New York, che esplose in volo a causa di una Leggi su ilpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Lunedì glidetto di averun terzo presunto esecutore deldel 21 dicembre delsul volo Pan Am 103, partito da Londra e diretto a New York, che esplose in volo a causa di una

rtl1025 : ?? 'Il vaccino #Pfizer #BioNTech sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso momento e alle stesse cond… - RaiNews : Il #vaccino #Pfizer-BioNTech, ha spiegato von der Leyen, sarà disponibile per tutti gli Stati membri nello stesso m… - sandrogozi : Concluso stanotte negoziato su #RecoveryPlan! Grazie al parlamento #UE gli anticipi sono stati aumentati dal 10 a 1… - fumodasolo : cioè vi rendete conto che in una pandemia, con gente che lotta per i propri diritti e una mentalità da medioevo qua… - plums_the : @PLCastagnetti E dire che la Storia insegna ... anche al cinema ... L'Ora più Buia per esempio ... gli inglesi hann… -