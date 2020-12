Ginevra Lamborghini colpisce: svelato un curioso retroscena sul Natale (Di martedì 22 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini colpisce, la nota influencer svela un curioso particolare che riguarda il suo Natale: scopriamo insieme di cosa si tratta. Foto da Instagram: Ginevra.LamborghiniE’ stata al centro dell’attenzione proprio in questi ultimi giorni per il suo mancato ingresso all’interno della casa del Grande Fratello che ormai era dato per certo, per poi all’ultimo minuto vedere tutto andare in fumo. Oggi torna a gamba tesa con le sue storie di Instagram rivelando un curioso particolare sulle giornate del Natale che forse nessuno si aspettava e che hanno davvero sorpreso tutti i suoi follower. Prima di scoprire di cosa si tratta, pare che la sua partecipazione al reality di Canale Cinque sia saltata per dei veti ... Leggi su chenews (Di martedì 22 dicembre 2020), la nota influencer svela unparticolare che riguarda il suo: scopriamo insieme di cosa si tratta. Foto da Instagram:E’ stata al centro dell’attenzione proprio in questi ultimi giorni per il suo mancato ingresso all’interno della casa del Grande Fratello che ormai era dato per certo, per poi all’ultimo minuto vedere tutto andare in fumo. Oggi torna a gamba tesa con le sue storie di Instagram rivelando unparticolare sulle giornate delche forse nessuno si aspettava e che hanno davvero sorpreso tutti i suoi follower. Prima di scoprire di cosa si tratta, pare che la sua partecipazione al reality di Canale Cinque sia saltata per dei veti ...

Vincenz02550520 : RT @myunwittyself: Elettra Lamborghini alla notte di Capodanno e Ginevra Lamborghini sfanculata perché di copie ne abbiamo avute già ?? #… - myunwittyself : Elettra Lamborghini alla notte di Capodanno e Ginevra Lamborghini sfanculata perché di copie ne abbiamo avute già ??… - HedaLexaIsBack : Raga ma in tutto questo...non doveva entrare anche Ginevra Lamborghini??? What happened? #gfvip - TRASHPERSON18 : SECONDO DIVERSE FONTI A COMPLETARE IL CAST DEL GF VIP 5 SARÀ MARIO SERPA IN SOSTITUZIONE DI ALEX DI GIORGIO E GINEV… - anzani_federico : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVip, Ginevra Lamborghini esclusa da Signorini perchè 'Non voleva parlare della sorella Elettra' https… -