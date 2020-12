Covid mutato, Iva Zanicchi inchioda Conte: "Si sapeva da settembre. Si deve solo vergognare" (Di martedì 22 dicembre 2020) Novella Toloni La popolare cantante non fa sconti al premier e al governo sulla pessima gestione dell'emergenza Covid soprattutto dopo la scoperta della variante inglese del virus "Ma ci sono o ci fanno? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle persone". Iva Zanicchi è una furia contro Giuseppe Conte e il governo sulla pessima gestione dell'emergenza coronavirus, che da quasi un anno coinvolge il nostro paese e il resto del mondo. La popolare conduttrice ed ex parlamentare c'è andata giù pesante con l'esecutivo dopo le ultime allarmanti notizie sulla nuova mutazione inglese del Covid-19. nodo 1871592 Iva Zanicchi è stata ospite di Barbara d'Urso nel suo programma domenicale Live. Intervenuta in collegamento dalla sua abitazione la cantante non è riuscita a trattenere la ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Novella Toloni La popolare cantante non fa sconti al premier e al governo sulla pessima gestione dell'emergenzasoprattutto dopo la scoperta della variante inglese del virus "Ma ci sono o ci fanno? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle persone". Ivaè una furia contro Giuseppee il governo sulla pessima gestione dell'emergenza coronavirus, che da quasi un anno coinvolge il nostro paese e il resto del mondo. La popolare conduttrice ed ex parlamentare c'è andata giù pesante con l'esecutivo dopo le ultime allarmanti notizie sulla nuova mutazione inglese del-19. nodo 1871592 Ivaè stata ospite di Barbara d'Urso nel suo programma domenicale Live. Intervenuta in collegamento dalla sua abitazione la cantante non è riuscita a trattenere la ...

