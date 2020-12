Covid-19, Israele verso terzo lockdown: “Non c’è altra scelta” (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid-19, Israele è pronto a rintanarsi nuovamente. Il Governo annuncia infatti un nuovo e inevitabile lockdown. Si tratta del terzo nel territorio nazionale da inizio emergenza a oggi. Israele va dritto verso un nuovo e terzo lockdown. Secondo quanto infatti riportano i media locali, il Premier Benyamin Netanyahu ha convocato per domani un urgente riunione di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020)-19,è pronto a rintanarsi nuovamente. Il Governo annuncia infatti un nuovo e inevitabile. Si tratta delnel territorio nazionale da inizio emergenza a oggi.va drittoun nuovo e. Secondo quanto infatti riportano i media locali, il Premier Benyamin Netanyahu ha convocato per domani un urgente riunione di L'articolo proviene da Inews.it.

