Cosenza-Venezia 0-0 | La cronaca minuto per minuto | Fine primo tempo (Di martedì 22 dicembre 2020) La partita tra Cosenza e Venezia è un match dalle tante sfaccettature. Da parte di entrambe le squadre c’è la ferma intenzione di fare punti. Per il Cosenza mancherà certamente Raffaele Schiavi, per il Venezia da registrare le assenze di Antonio Marino e Filippo Serena. Match live di Cosenza-Venezia Segui in diretta tutte le fasi L'articolo Cosenza-Venezia 0-0 La cronaca minuto per minuto Fine primo tempo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) La partita traè un match dalle tante sfaccettature. Da parte di entrambe le squadre c’è la ferma intenzione di fare punti. Per ilmancherà certamente Raffaele Schiavi, per ilda registrare le assenze di Antonio Marino e Filippo Serena. Match live diSegui in diretta tutte le fasi L'articolo0-0 Laperproviene da www.meteoweek.com.

PEFIORENTINA : Serie B Half Times Monza 1 Ascoli 0 Cittadella 1 Frosinone 0 Cosenza 0 Venezia 0 Pescara 0 Brescia 1 Pisa 1 Ch… - zazoomblog : Cosenza-Venezia 0-0 La cronaca minuto per minuto Legittimo salva quasi sulla linea - #Cosenza-Venezia #cronaca… - CosenzaChannel : ?? Finisce in parità il primo tempo al #SanVitoGigiMarulla tra #COSENZA e #VENEZIA #COSVEN 0-0 ?????… - Gazzetta_it : Si va al riposo, Cosenza-Venezia 0-0 - zazoomblog : Cosenza-Venezia 0-0 La cronaca minuto per minuto Falcone para il tiro di Forte - #Cosenza-Venezia #cronaca… -