Che cosa sappiamo della nuova variante di Sars-CoV-2 diffusa nel Regno Unito (Di martedì 22 dicembre 2020) Proprio mentre l’Europa, con il resto del mondo, sta approvando finalmente i primi vaccini contro il virus Sars-CoV-2, responsabile della pandemia di Covid-19, il 14 dicembre 2020 è arrivata la notizia – annunciata alla Camera dei Comuni dal segretario alla salute del Regno Unito Matt Hancock – di una variante del coronavirus che potrebbe essere capace di diffondersi più velocemente. Di fronte a ciò l’Italia, insieme ad altri Paesi europei, ha sospeso il 20 dicembre i voli da e verso il Regno Unito, che da parte sua si sta avviando verso un lockdown nazionale. Vediamo che cosa sa al momento la comunità scientifica, e che cosa no, su questa nuova variante di Sars-CoV-2. La ... Leggi su facta.news (Di martedì 22 dicembre 2020) Proprio mentre l’Europa, con il resto del mondo, sta approvando finalmente i primi vaccini contro il virus-CoV-2, responsabilepandemia di Covid-19, il 14 dicembre 2020 è arrivata la notizia – annunciata alla Camera dei Comuni dal segretario alla salute delMatt Hancock – di unadel coronavirus che potrebbe essere capace di diffondersi più velocemente. Di fronte a ciò l’Italia, insieme ad altri Paesi europei, ha sospeso il 20 dicembre i voli da e verso il, che da parte sua si sta avviando verso un lockdown nazionale. Vediamo chesa al momento la comunità scientifica, e cheno, su questadi-CoV-2. La ...

matteosalvinimi : ??Anticorpi monoclonali, prodotti in Italia ma da noi non utilizzabili. Paradossale e assurdo, saremmo potuti essere… - reportrai3 : Crisanti: 'se si fa il test di massa una volta sola con un test rapido che c'ha una sensibilità del 70%, se io c'ho… - TeresaBellanova : Discutiamo non di chi, ma che cosa si deve gestire nel Recovery, dei progetti. Il confronto che chiediamo con… - Rossell41722255 : @scarlet47952566 Nemmeno io... xo' mai dire mai ??. Cmq la cosa brutta è voler indagare che n. Ca bebè. Ma sto giornalista è un cazzaro? - montematz : Mi entrano in casa, rubano un bel po' di roba, e l'unica cosa che posso fare è accettarlo. Perché razionalmente non… -