Cadaveri fatti a pezzi in quattro valigie a Firenze: arrestata una donna (Di martedì 22 dicembre 2020) Sulla vicenda dei due coniugi albanesi Sheptim e Teuta Pasho scomparsi nel 2015 e ritrovati Cadaveri in quattro valigie a Firenze c’è un fermo. Si tratta dell’ex fidanzata del figlio della coppia, Taulant Pasho, con la quale ella conviveva. Cadaveri fatti a pezzi e ritrovati in quattro valigie La donna 36enne anch’essa albanese è accusata di omicidio, occultamento di cadavere e vilipendio. Le quattro valigie erano state ritrovate a Firenze nella zona tra il carcere e la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, le prime tre valigie rinvenute il 15 dicembre la quarta il giorno dopo grazie al fiuto dei cani molecolari. Da una prima ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 22 dicembre 2020) Sulla vicenda dei due coniugi albanesi Sheptim e Teuta Pasho scomparsi nel 2015 e ritrovatiinc’è un fermo. Si tratta dell’ex fidanzata del figlio della coppia, Taulant Pasho, con la quale ella conviveva.e ritrovati inLa36enne anch’essa albanese è accusata di omicidio, occultamento di cadavere e vilipendio. Leerano state ritrovate anella zona tra il carcere e la superstrada-Pisa-Livorno, le prime trerinvenute il 15 dicembre la quarta il giorno dopo grazie al fiuto dei cani molecolari. Da una prima ...

