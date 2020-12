Barbara d’Urso | arriva l’indiscrezione | il suo reality è stato cancellato

Leggi su inews24

(Di martedì 22 dicembre 2020) Un programma cheavrebbe dovuto condurre il prossimo anno, potrebbe saltare a causa della pandemia. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Resterà sicuramente un’edizione memorabile quella del Grande Fratello Vip in onda su Mediaset, considerato in primo luogo che erano da anni che non si registravano ascolti così alti. E adesso, sulla L'articolo proviene da Inews.it.