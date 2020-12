Ancora un pacchetto per Fortnite | nella Battaglia Reale arrivano Black Panther | Captain Marvel e Taskmaster

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il sodalizio traed Epic Games ha animato di recente la Stagione 4 diBattle Royale, sfociando puresuccessiva quinta, attualmente in corso sulla grande isola di gioco. E lo ha fatto a colpi di eventi speciali a tempo e di skin dedicate a supereroi e villain amatissimi, che da sempre figurano nel roster di personaggi della Casa delle Idee. Una tradizione, questa, che prosegue anchegiornata di oggi, 22 dicembre 2020, grazie all’arrivo di un nuovoufficiale nel negozio in game, chiamato Regalità & Guerrieri. Mentre prosegue l’evento natalizio Operazione coi Fiocchi – di cui vi abbiamo parlato in modo approfondito in questo articolo dedicato -,accoglie allora tre celebri personaggi:, ...