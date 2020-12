WWE TLC 2020 Risultati | Tables Ladders and Chairs results | Drew McIntyre Still WWE Champion

infoitcultura : WWE, ecco perché sono cambiati i piani di Big E a TLC 2020 - SpazioWrestling : WWE: Perché la WWE ha cambiato dei piani per TLC? #WWE #TLC - TSOWrestling : Niente scontro tra Big E e Sami Zayn a #WWETLC perché? - TSOWrestling : Rivedremo mai i due insieme? - SpazioWrestling : RANDY ORTON DOPO AVER DATO FUOCO A BRAY WYATT COSA FARA'? GRANDE PUNTATA DI RAW A SOLE 24 ORE DA TLC… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE TLC

RingSide News ha riferito che il match inizialmente era previsto per TLC ma poi la WWE ha preferito conservarlo per l’episodio natalizio di Smackdown.La WWE aveva davvero interessanti piani per un particolare segmento e match nell'ultimo Pay per View del 2020, lo show di TLC. Inizialmente il match tra Sami Zayn e Big E valido per il titolo ...