UFFICIALE Genoa, esonerato Maran: il comunicato del club (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rolando Maran non è più l’allenatore del Genoa. Al suo posto dovrebbe arrivare Davide Ballardini. Tutti i dettagli Rolando Maran non è più l’allenatore del Genoa. La notizia è stata ufficializzata dal club con un comunicato in cui annuncia l’esonero. Al suo posto, secondo le indiscrezioni circolare ieri, dovrebbe arrivare Davide Ballardini il quale guiderà la squadra nel prossimo match contro lo Spezia comunicato – «Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Rolandonon è più l’allenatore del. Al suo posto dovrebbe arrivare Davide Ballardini. Tutti i dettagli Rolandonon è più l’allenatore del. La notizia è stata ufficializzata dalcon unin cui annuncia l’esonero. Al suo posto, secondo le indiscrezioni circolare ieri, dovrebbe arrivare Davide Ballardini il quale guiderà la squadra nel prossimo match contro lo Spezia– «IlCfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato». Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : UFFICIALE | La #CoppaItalia dei bianconeri inizierà il prossimo 13 gennaio ?? #JuveGenoa agli Ottavi di Finale ?… - FcInterNewsit : UFFICIALE - Genoa, Maran sollevato dall'incarico: la nota del club di Preziosi - FiorentinaUno : SERIE A, Genoa: Ufficiale l'esonero di Maran - - romanewseu : #Genoa, ufficiale: esonerato #Maran. Ultimi dettagli per il ritorno di #Ballardini #ASRoma - calciomercatoit : ?? #Genoa: UFFICIALE l'esonero di #Maran! In arrivo #Ballardini in panchina ?? -