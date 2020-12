Ubriaco finisce con l'auto contro una recinzione, 20enne nei guai (Di martedì 22 dicembre 2020) Aveva evidentemente alzato un pò troppo il gomito e, tornando a casa, ha perso il controllo della sua auto che è finita contro una recinzione. Non ha riportato nessuna lesione ma ora per lui sono in ... Leggi su trevisotoday (Di martedì 22 dicembre 2020) Aveva evidentemente alzato un pò troppo il gomito e, tornando a casa, ha perso illlo della suache è finitauna. Non ha riportato nessuna lesione ma ora per lui sono in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco finisce Ubriaco finisce con l'auto contro una recinzione, 20enne nei guai TrevisoToday Ubriaco alla guida travolge due sorelle: una muore, l’altra è grave. Investitore incastrato dalla targa persa

Amava la pittura, la poesia e le natura Ester Crovetti, la 55enne di Vernasca (Piacenza) travolta e uccisa da un uomo risultato poi ubriaco al volante ... ma si è è comunque messo alla guida finendo ...

Piacenza, ubriaco travolge due sorelle con la macchina: le divide per sempre

L’assassino, dopo aver sbandato ad una curva, ha prima distrutto dei cassonetti dell’immondizia, per poi finire addosso alle due donne, travolgendole impetuosamente con la sua macchina. L’uomo, ...

