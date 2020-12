TRX | benefici ed esercizi dell’allenamento in sospensione

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Come funziona Conosciuto anche come suspension training, il TRX è stato messo a punto da Randy Hetrick, membro delle forze speciali della Marina Militare Americana. Fu lui a sviluppare l’attrezzatura ovvero le maniglie che si usano per appendersi in angolazioni diverse, in base al diverso appoggio dei piedi e della gestione della massa. Un vero e proprio artigiano del movimento che ha creato il primo prototipo di TRX con una cintura da jiu jitsu e la rete di un paracadute. TRX sta per Total Resistance eXercise e nek tempo il suo inventore, insieme a una squadra di esperti, ha messo a punto programmi che si diversificano in base agli obiettivi. Il TRX risulta essere uno strumento meraviglioso per la sua adattabilità, si può montare ovunque: a casa, in palestra ed anche all’aperto. In molti casi i militari lo appendevano proprio alle macchine o a dei tubi o ai carri armati. Per calcolare ...