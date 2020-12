Tapiro al Papu Gomez | “Rotto in mille pezzi” Lui smentisce Striscia | “Non è vero”

Sport_Mediaset : #Atalanta: il #PapuGomez rifiuta il Tapiro poi lo rompe in mille pezzi. L'argentino prima rifiuta il Premio di… - Corriere : Atalanta-Gomez, il Papu nervoso scaglia il Tapiro d'Oro contro Staffelli - ZZiliani : Si può dire che se esiste il diritto di attendere al varco una persona per consegnargli un tapiro (sic) esiste anch… - ehliogomme : RT @perchetendenza: 'Staffelli': Perché ha provato a consegnare il Tapiro d'oro al Papu Gomez, ma l'argentino si è prima nascosto in un par… - massimo_macs : Quindi mi state dicendo che il papu è sceso dalla macchina, ha preso il tapiro e lo ha lanciato contro staffelli?… -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro Papu

Papu Gomez non ci sta. Non sarebbe stato lui a scagliare il Tapiro d'oro contro l'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. E così il fantasista dell'Atalanta ha dato la sua versione in ...Nervi a fior di pelle per Alejandro Gomez: l’argentino, in rotta con tutto l’ambiente atalantino, ha reagito male al Tapiro d’Oro di Staffelli Non è un periodo felice per il Papu Gomez. L’argentino è ...