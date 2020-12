Simeone: “Joao Felix ha preso una brutta botta ma sta bene. Sul fallo di mano di Ramos non mi esprimo, sono qui per allenare” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Diego Pablo Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara delicata di Liga che vedrà i suoi affrontare la Real Sociedad, queste le sue parole:“La Real Sociedad è una squadra che compete da diversi anni a un ottimo livello, sarà una partita difficile da affrontare al meglio.Come sta Joao Felix? Ha preso una brutta botta, ma oggi si è allenato bene.Il fallo di mano di Ramos? Questa domanda è per gli arbitri, noi siamo qui per allenare.Titolo? Non riguarda solo Real e Atletico, ci sono anche altre squadre…”. Foto: Libertad Digital L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Diego Pablo, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara delicata di Liga che vedrà i suoi affrontare la Real Sociedad, queste le sue parole:“La Real Sociedad è una squadra che compete da diversi anni a un ottimo livello, sarà una partita difficile da affrontare al meglio.Come sta? Hauna, ma oggi si è allenato.Ildidi? Questa domanda è per gli arbitri, noi siamo qui per.Titolo? Non riguarda solo Real e Atletico, cianche altre squadre…”. Foto: Libertad Digital L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

