Sforamento del PM10 nonostante le limitazioni, Giorgione: “Troveremo le soluzioni” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gerardo Giorgione, assessore all’Ambiente del comune di Benevento. “L’anno 2020 è stato caratterizzato, per effetto della pandemia da coronavirus, da lunghi periodi di chiusure delle attività commerciali, delle attività scolastiche e degli uffici, con la consequenziale riduzione degli spostamenti veicolari e dell’utilizzo degli impianti termici. nonostante ciò abbiamo registrato uno Sforamento del limite massimo della media giornaliera da polveri sottili da PM10. Questa particolare circostanza ha indotto ancora di più l’amministrazione comunale ad avviare una seria indagine per inquadrare il fenomeno e individuare le soluzioni più idonee per superarlo. L’amministrazione Mastella su questo tema ha sempre dimostrato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gerardo, assessore all’Ambiente del comune di Benevento. “L’anno 2020 è stato caratterizzato, per effetto della pandemia da coronavirus, da lunghi periodi di chiusure delle attività commerciali, delle attività scolastiche e degli uffici, con la consequenziale riduzione degli spostamenti veicolari e dell’utilizzo degli impianti termici.ciò abbiamo registrato unodel limite massimo della media giornaliera da polveri sottili da. Questa particolare circostanza ha indotto ancora di più l’amministrazione comunale ad avviare una seria indagine per inquadrare il fenomeno e individuare lepiù idonee per superarlo. L’amministrazione Mastella su questo tema ha sempre dimostrato ...

Nonostante ciò abbiamo registrato uno sforamento del limite massimo della media giornaliera da polveri sottili da PM10. Questa particolare circostanza ha indotto ancora di più l’amministrazione ...

Pm10 oltre il limite massimo per 4 giorni. Ma ancora nessun blocco, nodo trasporti

In effetti lunedì 14 il Pm10 è schizzato a 53, martedì a 57, mercoledì e giovedì a 56. L’arancione è rimasto per quattro giorni consecutivi, e sembra essere atteso anche n ...

