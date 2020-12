Recovery, Conte: “Piano tornerà in Parlamento”. Poi vede le forze di maggioranza: al via incontro con la delegazione M5s (Di lunedì 21 dicembre 2020) È iniziato a Palazzo Chigi il confronto voluto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le forze di maggioranza sul Recovery plan, a cui partecipano anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro degli Affari europei Enzo Amendola. Il primo gruppo è quello del M5S, rappresentato dal capodelegazione e Guardasigilli, Alfonso Bonafede, dai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa ed Ettore Licheri, e in collegamento video dal Qatar il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Inoltre ci sono gli altri ministri pentastellati, la vice ministra del Mef, Laura Castelli, e la sottosegretaria, Laura Agea. Alle 19 sarà la volta del Pd. Il premier era tornato a parlare di Recovery Plan in mattinata, garantendo l’intervento del Parlamento: “Dovrà esser ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) È iniziato a Palazzo Chigi il confronto voluto dal presidente del Consiglio, Giuseppe, con ledisulplan, a cui partecipano anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e il ministro degli Affari europei Enzo Amendola. Il primo gruppo è quello del M5S, rappresentato dal capoe Guardasigilli, Alfonso Bonafede, dai capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa ed Ettore Licheri, e in collegamento video dal Qatar il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Inoltre ci sono gli altri ministri pentastellati, la vice ministra del Mef, Laura Castelli, e la sottosegretaria, Laura Agea. Alle 19 sarà la volta del Pd. Il premier era tornato a parlare diPlan in mattinata, garantendo l’intervento del: “Dovrà esser ...

Ora rischia di esplodere tutto: fuoco incrociato contro Conte

Rosato, che è il membro del partito di Renzi più vicino all’ex premier, non esclude dunque una crisi se non si arriverà a un rimpasto di ministri e apre all’ipotesi di un nuovo esecutivo, anche capace ...

Rosato (Italia Viva): “Conte si sbrighi. La sorte del governo si decide entro la Befana"

Il vicepresidente della Camera e coordinatore del partito di Renzi: "Le ministre di Italia Viva sono pronte a dimettersi sono le prime a soffrire per avere le mani legate".

