Natale | AbbVie | oltre 4 000 persone riunite in brindisi online per dipendenti e familiari

Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) – È un Natale diverso questo del 2020, ma AbbVie, azienda biofarmaceutica, non ha rinunciato al consueto incontro che riunisce i dipendenti e ha deciso di estendere il tradizionale brindisi natalizio anche ai familiari. Così oltre 4.000 persone si sono ritrovate insieme online la sera di venerdì 18 dicembre per un augurio collettivo, che ha rappresentato anche l'occasione per ringraziare i dipendenti e le loro famiglie del supporto assicurato e dell'impegno messo in campo nell'affrontare un anno così difficile. Ogni dipendente ha ricevuto un kit per l'aperitivo da condividere con i propri familiari. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

