La class action dei blogger contro l' Huffpost | Basta con la censura

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Alessandra Benignetti La denuncia del presidente del Codacons, Carlo Rienzi: "Hanno chiuso il mio spazio e quello di altri in modo dittatoriale, l'chiarisca se è una testata giornalistica o un mero blog". E annuncia unaper difendere i diritti die lettori "Evidentemente ho pestato i piedi a qualcuno, visto che un blog portato avanti con successo per ben sette anni è stato chiuso in quattro e quattr’otto senza un valido motivo". Carlo Rienzi, avvocato e patron del Codacons, dagli anni ’80 è in prima linea per la difesa dei diritti dei consumatori. Stavolta, però, si è ritrovato dall’altra parte della barricata. "Quello che ho subìto è un sopruso bello e buono", ci dice al telefono mentre ci spiega perché ha deciso di diffidare l’Huffington Post, il portale d’informazione ...