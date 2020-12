Il Napoli senza carattere, una non-novità (Di lunedì 21 dicembre 2020) 13^ GIORNATA DI SERIE AStadio: Olimpico di RomaMarcatori (Assist): 9’ Immobile (Marusic), 56’ Luis Alberto (Immobile) LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (85? Patric), Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (85? Akpa-Akpro), Escalante (80? Cataldi), Luis Alberto, Marusic; Immobile (80? A. Pereira), Caicedo (67? Muriqi). Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly (55? Manolas), Maksimovic, Mario Rui (64? Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko (64? Lobotka); Politano (55? Elmas), Zielinski, Lozano (74? Malcuit); Petagna. Per vincere a Roma, con così tante assenze, era fondamentale entrare in campo con grinta e determinazione per 90 minuti più recupero. Il Napoli gioca invece per meno di 10’ totali e regala 3 punti ad una Lazio che, pur meritando ampiamente la vittoria, non lavora molto per ottenerla. Arriva dunque la seconda sconfitta consecutiva per gli ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 21 dicembre 2020) 13^ GIORNATA DI SERIE AStadio: Olimpico di RomaMarcatori (Assist): 9’ Immobile (Marusic), 56’ Luis Alberto (Immobile) LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe (85? Patric), Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (85? Akpa-Akpro), Escalante (80? Cataldi), Luis Alberto, Marusic; Immobile (80? A. Pereira), Caicedo (67? Muriqi).(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly (55? Manolas), Maksimovic, Mario Rui (64? Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko (64? Lobotka); Politano (55? Elmas), Zielinski, Lozano (74? Malcuit); Petagna. Per vincere a Roma, con così tante assenze, era fondamentale entrare in campo con grinta e determinazione per 90 minuti più recupero. Ilgioca invece per meno di 10’ totali e regala 3 punti ad una Lazio che, pur meritando ampiamente la vittoria, non lavora molto per ottenerla. Arriva dunque la seconda sconfitta consecutiva per gli ...

sechesi : Il Napoli di fine 2020 è qualcosa che dopo un percorso lungo e altalenante sta tornando a somigliare sinistramente… - ZZiliani : Come ogni domenica sera, ecco la classifica come mi auguro sia da martedì sera, senza il verme più grosso. MILAN 31… - anperillo : #Napoli sfiduciato e mentalmente scarico. Mario Rui imbarazzante. Senza Insigne e Mertens toccava a KK, Zielinski e… - Ernesto03446152 : RT @RadioSavana: Africa? No, Napoli oggi. Bar e ristoranti degli italiani chiusi, mercatini abusivi dei clandestini africani aperti. Droni,… - Paolo6821 : @Alyenante Mi candido! 52 anni portati così così. Single senza figli e ex mogli. Uniremmo il miticonordest a Napoli. Interessa? -