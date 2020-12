Giochi: i fondi ci sono. Ma allarme di Malagò (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un emendamento alla manovra economica riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera prevede lo stanziamento di 145 milioni di euro in tre anni per "accelerare e garantire sotto il ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un emendamento alla manovra economica riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera prevede lo stanziamento di 145 milioni di euro in tre anni per "accelerare e garantire sotto il ...

H24Prati : Una nave dei pirati nel quartiere: al via la raccolta fondi per la 'regina dei giochi' - - marcosimoni_ : @pimma77 @robertobasso @humantechnopole Sbagliato discutere sulle falsità. I fondi di HT non sono stati tolti a ffo… - franpiace : @darkoP78 @virginiaraggi @Antincivili @RiprendRoma @romafaschifo @PoveraR @Paolo__Ferrara Sì, è il parchetto giochi… - GiuseppeSimeone : ?? ?? Tanti giochi ma anche tablet per studiare ?? Grazie a chi ha sostenuto la nostra raccolta fondi “Un giocattolo… - PalermoToday : Carini, Diventerà Bellissima promuove una raccolta fondi per realizzare un parco giochi inclusivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi fondi Giochi: i fondi ci sono. Ma allarme di Malagò IL GIORNO Giochi: i fondi ci sono. Ma allarme di Malagò

Un emendamento alla manovra economica riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera prevede lo stanziamento di 145 milioni di euro in tre anni ...

A notte fonda va in scena lo scippo dei fondi all’assistenza domiciliare

Sarebbe interessante capire se si sono minimamente posti il problema, tenuto conto che gli emendamenti che sostenevano la proposta di destinazione di quei fondi all’assistenza ... associazioni che si ...

Un emendamento alla manovra economica riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera prevede lo stanziamento di 145 milioni di euro in tre anni ...Sarebbe interessante capire se si sono minimamente posti il problema, tenuto conto che gli emendamenti che sostenevano la proposta di destinazione di quei fondi all’assistenza ... associazioni che si ...