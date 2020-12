Genoa-Ballardini | la storia si ripete Basterà?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 22 dicembre 2020) Anno nuovo, stessa. L’avventura di Maran alè durata appena è quindici gare: tredici di campionato e due di Coppa Italia. E così Preziosi ha optato per l’ormai classico avvicendamento. La situazione è tragica? Dunque, ricapitoliamo un paio di cose. Ilè penultimo in classifica, con appena sette punti totalizzati in tredici gare. La media punti è terribile, circa 0,5. La difesa ha subito la bellezza di 26 gol, è il terzo campionato di fila in cui i rossoblù subiscono almeno 25 gol nelle prime tredici giornate. Infatti nelle stagioni 18/19 e 19/20 la retroguardiana aveva subito 27 gol. L’attacco è sterile, solo 12 reti segnate, negli ultimi cinque campionati peggio è stato fatto solo nel campionato 17/18: undici gol segnati. Un ...