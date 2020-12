FCA-PSA - La Commissione Europea approva la fusione (Di lunedì 21 dicembre 2020) I gruppi Fiat Chrysler e PSA superano l'ultimo, importante, ostacolo sul percorso verso la nascita di Stellantis. La Commissione Europea, infatti, ha approvato l'accordo di fusione, in anticipo rispetto alla scadenza del 2 febbraio prossimo. Bruxelles, inoltre, ha accettato i rimedi proposti dai due costruttori per alleviare i timori dei funzionari antitrust sull'impatto dell'operazione sul mercato dei veicoli commerciali leggeri. In aggiornamento Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 dicembre 2020) I gruppi Fiat Chrysler e PSA superano l'ultimo, importante, ostacolo sul percorso verso la nascita di Stellantis. La, infatti, hato l'accordo di, in anticipo rispetto alla scadenza del 2 febbraio prossimo. Bruxelles, inoltre, ha accettato i rimedi proposti dai due costruttori per alleviare i timori dei funzionari antitrust sull'impatto dell'operazione sul mercato dei veicoli commerciali leggeri. In aggiornamento

fabiopetrocelli : RT @ItaliaOggi: Fca-Psa, da Bruxelles ok condizionato alla fusione - ItaliaOggi : Fca-Psa, da Bruxelles ok condizionato alla fusione - chevida : RT @quattroruote: La Commissione Europea ha approvato la fusione #FCA-#PSA, dando il via libera alla nascita di #Stellantis --> https://t… - GHERARDIMAURO1 : RT @quattroruote: La Commissione Europea ha approvato la fusione #FCA-#PSA, dando il via libera alla nascita di #Stellantis --> https://t… - quattroruote : La Commissione Europea ha approvato la fusione #FCA-#PSA, dando il via libera alla nascita di #Stellantis -->… -