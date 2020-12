Cyberpunk 2077, arriva la patch (ma anche un nuovo bug) (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Foto: Cd Project Red)È arrivata nottetempo una nuova patch per Cyberpunk 2077 che interessa gli utenti che giocano da Ps4, da Xbox One e anche da pc. L’hotfix 1.05 si dedica naturalmente in primo luogo agli utenti su old gen, rimasti giustamente molto delusi dalla resa grafica e di giocabilità assai sotto le aspettative. Ma nemmeno il tempo di godersi questa buona notizia che ne arriva un’altra poco confortante: se i file di salvataggio diventano troppo pesanti possono corrompersi. Viste le grandi problematiche, Cyberpunk 2077 è stato rimosso dal PlayStation Store di Sony e, in seguito, anche dal Microsoft Store fino a data da destinarsi. Gli sviluppatori di Cd Project Red stanno lavorando alacremente per predisporre ... Leggi su wired (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Foto: Cd Project Red)Èta nottetempo una nuovaperche interessa gli utenti che giocano da Ps4, da Xbox One eda pc. L’hotfix 1.05 si dedica naturalmente in primo luogo agli utenti su old gen, rimasti giustamente molto delusi dalla resa grafica e di giocabilità assai sotto le aspettative. Ma nemmeno il tempo di godersi questa buona notizia che neun’altra poco confortante: se i file di salvataggio diventano troppo pesanti possono corrompersi. Viste le grandi problematiche,è stato rimosso dal PlayStation Store di Sony e, in seguito,dal Microsoft Store fino a data da destinarsi. Gli sviluppatori di Cd Project Red stanno lavorando alacremente per predisporre ...

