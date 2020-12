(Di martedì 22 dicembre 2020) Altri duealdidunque a 27 i casi di Covid-19 registrati in meno di una settimana tra pazienti e personale dell’ospedale di corso Calatafimi:una. Avviato il tracciamento per ricostruire gli ultimi contatti dei due lavoratori., l’Italia torna a tremare: tree due dubbi su volo Londra-Come da protocollo sono state eseguite le operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti frequentati dagli ultimi due soggetti risultati. Tuttavia, a causa del focolaio è stato disposto un blocco temporaneo dei ricoveri nei reparti interessati, ovvero quelli di ...

WiAnselmo : #Coronavirus, salgono a 27 i positivi all’ospedale Ingrassia di #Palermo: contagiata anche una ginecologa - Mediagol : #Coronavirus, salgono a 27 i positivi all’ospedale Ingrassia di #Palermo: contagiata anche una ginecologa - infoitinterno : Coronavirus, 718 nuovi contagi. Cinque i decessi, i ricoveri salgono di 29 unità rispetto a ieri - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #coronavirus Coronavirus a Palermo: focolaio all’ospedale Ingrassia, salgono a 27 i positivi… - IlFriuli : Coronavirus, come cambia la mappa Comune per Comune @ProtCivReg_FVG . Salgono a quattro i territori Covid-free: si… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono

Covid a Forino, quattro casi positivi in città. A rendere nota la notizia il primo cittadino, Antonio Olievi, con una nota ...Ricciardi, Uk ha taciuto per mesi, serve lockdown. (Sky Tg24 ) Si registrano anche 41 decessi.Oggi in Puglia, su 4377 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 788 casi ...