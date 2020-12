**Coronavirus: Faq, 'in giorni 'arancioni' da piccoli comuni anche fuori regione'** (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Nei giorni 'arancioni' durante le festività ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. Si legge nelle Faq sul sito di palazzo Chigi. "Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - Nei' durante le festività ci si potrà spostare daisotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometrise significa uscire dalla propria. Si legge nelle Faq sul sito di palazzo Chigi. "Nei28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmentein un'altra), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibileandare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali".

"Nei 10 giorni 'rossi' durante le feste di Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici anche in un comune differente da quello di residenza o domicilio, purché si trovi nella stessa Regione ...

Dl Natale, ecco le principali regole per le festività previste dall’ultimo decreto

A partire da oggi fino 6 di gennaio le regole anti contagio volute dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus rischiano di creare non poca confusione. Seconde case, la messa, le visite a pare ...

