Condannato per omicidio, ma è libero: aggredisce e violenta ragazza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ennesima aggressione, ennesima violenza, in strada come nulla fosse, vittima una 17enne, sola contro tre balordi. ragazza violentata (Facebook)Ennesima storia di violenza, ennesima aggressione, ennesimo stupro. Arriva da Valmontone la storia di una ragazza, pedinata, aggredita e violentata da tra ragazzi, uno di loro con precedenti per omicidio, Condannato per mafia, ma inspiegabilmente già libero. libero di delinquere, di aggredire, di violentare, di rovinare la vita a chi per caso, quella sera, passava di li, e mai più toglierà di dosso quella storia, la violenza di quell'attimo, l'incubo del ricordo. La 17enne, scesa alla stazione di Valmontone, ha probabilmente subito inteso che qualcosa di tragico stava per ...

