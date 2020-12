Cioccolatini fai da te | il regalo più dolce per Natale! Curiose?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Avete mai pensato di regalare deifai da te alle persone care? Un’idea davvero molto originale che, oltre a portare un grande risparmio, vi consentirà di fare una bellissima figura proprio a Natale. Preparare questifai da te è molto semplice. Una volta pronti, poi, vi basterà metterli dentro un sacchettino per donarli come pensiero quando andrete a fare visita ad amici e parenti per le feste.di sapere come fare? Iniziamo!fai da te: da dove cominciare? Dovete innanzitutto avere a disposizione una buona scorta di cioccolato e di frutta secca mista (pistacci, uvetta, bacche, mandorle, noci, ecc). Potete optare per il cioccolato bianco, fondente, al latte, ecc. Dentro un pentolino fate fondere 2/3 del cioccolato che preferite, usando la tecnica a bagnomaria. Mescolate fino ...