Chris Evans vs Scott Evans | è guerra di spaventi tra Captain America e suo fratello

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 dicembre 2020) In occasione delle feste,e suohanno dato inizio a unadi scherzi edavvero esilarante: ecco il video. I fan die suosapranno già che per i due è praticamente parte della quotidianità prendersi in giro e farsi scherzi a vicenda, ma questa volta sembra essere in atto proprio unaall'ultimo spavento. Chi la spunterà? Il prologo della battaglia era arrivato già al Ringraziamento, quandoriuscì a sorprendere ilin corridoio dopo il classico pranzo in famiglia, ma visto che siamo in periodo natalizio, perché non riprendere da dove l'avevano ...