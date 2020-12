Autocertificazione Natale 2020 in Pdf: quando serve e come compilarla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Scrivere nell' Autocertificazione Covid o comunicare alle forze dell'ordine il nome delle persone da cui stiamo andando non è obbligatorio. Anzi, per questioni legate alla privacy, non siamo proprio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Scrivere nell'Covid o comunicare alle forze dell'ordine il nome delle persone da cui stiamo andando non è obbligatorio. Anzi, per questioni legate alla privacy, non siamo proprio ...

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - occhio_notizie : ?? Torna l'autocertificazione per gli spostamenti a #Natale: il modello da scaricare in PDF - AutoVernocchi : Il Natale è vicino. Quest'anno scegli i tuoi regali in tranquillità e sicurezza. 1. Prenota il tuo appuntamento qu… - Affaritaliani : Autocertificazione Natale: cosa scrivere per visitare parenti e amici - Affaritaliani : Autocertificazione: cosa scrivere per visitare i parenti -