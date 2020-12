Autocertificazione | il nuovo modulo in pdf da scaricare per gli spostamenti di Natale

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Nei giorni in cui l'Italia sarà zona rossa (24, 25, 26, 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio, 5 e 6 gennaio) sarà necessario portare sempre con sé il documento che motiva l'uscita da casa. LA FOTOGALLERY

È arrivato il nuovo provvedimento del Governo, che porta una nuova stretta sul Natale. Ecco il calendario su cosa si potrà fare e cosa sarà vietato dal 24 dicembre al 6 gennaio.Il nuovo provvedimento messo a punto da palazzo Chigi ... In questo caso non ci sono limitazioni. È solo necessaria l’autocertificazione da esibire in caso di controllo da parte delle forze ...