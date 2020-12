Anche Intel vittima del ransomware: gli hacker sequestrano 53 GB di dati riservati (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il gruppo di criminali informatici che sta dietro molti attacchi ransomware, chiamato Pay2Key, sembrerebbe essere entrato in possesso di una mole considerevole di dati appartenenti ad Habana Lab, una società di progettazione di chip AI israeliana acquisita da Intel circa un anno fa. Il gruppo di hacker, che secondo Check Point sarebbe di origine iraniana, ha utilizzato il proprio account Twitter per pubblicare uno screenshot del codice sorgente rubato da Habana Lab. Al momento Twitter è già entrata in azione rimuovendo l’account @pay2key per violazione delle regole del social network. Non solo, gli hacker in questione avrebbero reso disponibile uno speciale indirizzo Web al quale è possibile trovare i nomi di file contenuti nel server Gerrit di Habana Lab, di dati del DomainController ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il gruppo di criminali informatici che sta dietro molti attacchi, chiamato Pay2Key, sembrerebbe essere entrato in possesso di una mole considerevole diappartenenti ad Habana Lab, una società di progettazione di chip AI israeliana acquisita dacirca un anno fa. Il gruppo di, che secondo Check Point sarebbe di origine iraniana, ha utilizzato il proprio account Twitter per pubblicare uno screenshot del codice sorgente rubato da Habana Lab. Al momento Twitter è già entrata in azione rimuovendo l’account @pay2key per violazione delle regole del social network. Non solo, gliin questione avrebbero reso disponibile uno speciale indirizzo Web al quale è possibile trovare i nomi di file contenuti nel server Gerrit di Habana Lab, didel DomainController ...

