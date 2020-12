Alba Parietti, l’inaspettata dichiarazione: “Sono pazza di lui” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alba Parietti ha spiazzato tutti con un’inaspettata ed incredibile dichiarazione ‘d’amore’ per un uomo famoso: “Sono pazza di lui“ A. Parietti, Fonte foto: Instagram (@ AlbaParietti)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione, Alba Parietti si è dichiarata ed ha parlato a cuore aperto: “Sono pazza di lui“. Come già in tanti sanno, la famosa showgirl, nell’ultimo periodo, è si è vista in televisione grazie molto spesso alla partecipazione di suo figlio Francesco al ‘Grande Fratello Vip‘, reality show condotto da Alfonso Signorini. Francesco Oppini, però, qualche tempo fa ha deciso di abbandonare la Casa del ‘GF Vip‘, infatti, dopo ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020)ha spiazzato tutti con un’inaspettata ed incredibile‘d’amore’ per un uomo famoso: “di lui“ A., Fonte foto: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social ed altrettanto in televisione,si è dichiarata ed ha parlato a cuore aperto: “di lui“. Come già in tanti sanno, la famosa showgirl, nell’ultimo periodo, è si è vista in televisione grazie molto spesso alla partecipazione di suo figlio Francesco al ‘Grande Fratello Vip‘, reality show condotto da Alfonso Signorini. Francesco Oppini, però, qualche tempo fa ha deciso di abbandonare la Casa del ‘GF Vip‘, infatti, dopo ...

redazioneiene : STASERA A LE IENE ?? Il vero motivo per cui Franceso Oppini ha lasciato la casa del Gf Vip è il “fidanzato” di mamma… - trash_italiano : Muoio per Alba Parietti che fa l'opinionista, l'ospite e l'ospite nella sfera queen. #noneladurso - zazoomblog : Alba Parietti dichiarazioni inattese: “Lui è il mio sogno” - #Parietti #dichiarazioni #inattese: - eugeniogaltieri : Noi che andavamo ad Antenna tre a vedere i Gufi e ci ricordiamo di una giovanissima Alba Parietti oh yeah - anates_it : @hipsterdelcazzo I bei tempi post mani pulite in cui la Cavagna era chiamata 'la tetta vera della destra', in contr… -