VIA DEI CORTI 2020, ONLINE EDITION: VIGILIA DI CAPODANNO ALL'INSEGNA DEL CINEMA (Di domenica 20 dicembre 2020) GRAVINA DI CATANIA – In questo anno pieno di cambi di scena e avvenimenti che non verranno mai dimenticati, si sarebbe dovuto svolgere dal 26 al 29 novembre a Gravina di Catania Via dei CORTI, il Festival Indipendente di CINEMA Breve per il suo sesto anno consecutivo.Anche se il festival era stato momentaneamente rimandato, il comitato organizzativo ha ben pensato di cogliere un'alternativa e regalare a questo 2020 funesto un momento di gioia per gli appassionati di CINEMA. Ebbene, Via dei CORTI avrà un'edizione ONLINE che si svolgerà giovedì 31 dicembre a partire dalle ore 18:30. Il direttore artistico Cirino Cristaldi insieme alla presidente dell'Associazione Gravina Arte Marcella Messina, annunceranno tutti i vincitori delle categorie dei concorsi e delle varie sezioni:

Ultime Notizie dalla rete : VIA DEI Sabato di assembramenti nelle vie dello shopping: chiusa via del Corso e due fermate della metro RomaToday Covid-19, al via pre-registrazione del personale sanitario per il vaccino

Sembrava un traguardo lontanissimo ed invece adesso è proprio dietro l’angolo. Si tratta di un traguardo storico che porterà alla massiva vaccinazione della popolazione e che, già in questo primo pass ...

Per Natale all'ospedale di Pistoia via libera agli incontri tra i malati e i loro familiari

Il San Jacopo si è organizzato per accogliere la proposta di Anna Maria Celesti: visite brevi e in sicurezza saranno possibili anche all’interno dei reparti Covid ...

