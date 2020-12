Vaccino Covid, Palù conferma: «Via libera in Italia il 22 dicembre». Ma le dosi sono ancora al minimo (Di domenica 20 dicembre 2020) Vaccino Covid, tra dubbi sulla quantità delle dosi e paure per gli effetti collaterali, dal virologo Giorgio Palù arrivano conferme e rassicurazioni: via libera in Italia il 22 dicembre. La cura sarà per tutti. La notizia della diffusione del Vaccino Covid in Italia arriva direttamente da uno dei virologi più accreditati e seguiti: Giorgio Palù. La notizia dell’autorizzazione in Italia del Vaccino Moderna già dal 22 dicembre, arriva in concomitanza con la notizia della mutazione del virus riscontrata in Inghilterra, che si teme possa far scattare una terza ondata dell’epidemia. Comunque, sperimentazione e via alla vaccinazione procedono a passo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 20 dicembre 2020), tra dubbi sulla quantità dellee paure per gli effetti collaterali, dal virologo Giorgioarrivano conferme e rassicurazioni: viainil 22. La cura sarà per tutti. La notizia della diffusione delinarriva direttamente da uno dei virologi più accreditati e seguiti: Giorgio. La notizia dell’autorizzazione indelModerna già dal 22, arriva in concomitanza con la notizia della mutazione del virus riscontrata in Inghilterra, che si teme possa far scattare una terza ondata dell’epidemia. Comunque, sperimentazione e via alla vaccinazione procedono a passo ...

