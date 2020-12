Uomini e Donne, sapete perchè Tinì Cansino interviene poche volte? C’è un motivo preciso (Di lunedì 21 dicembre 2020) sapete perchè l’opinionista Tinì Cansino interviene poco a Uomini e Donne? C’è un motivo ben preciso: ecco quale Tinì Cansino, nome d’arte di Photina Lappa, è una showgirl di origini greche, nata a Volos il 23 settembre del 1959. Viene notata a diciannove anni durante una vacanza in Italia da Alberto Tarallo, produttore di fiction L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 21 dicembre 2020)l’opinionistapoco a? C’è unben: ecco quale, nome d’arte di Photina Lappa, è una showgirl di origini greche, nata a Volos il 23 settembre del 1959. Viene notata a diciannove anni durante una vacanza in Italia da Alberto Tarallo, produttore di fiction L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

