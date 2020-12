Ultime Notizie Roma del 20-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza primo piano la nuova variante del coronavirus individuata nel Regno Unito è fuori controllo lo ha dichiarato il ministro alla sanità britannico dobbiamo metterla sotto controllo ha detto parlando a te intanto lo emette annuncia che la nuova variante scoperta nel Regno Unito è stata individuata anche in Danimarca Australia oltre che non andava l’agenzia dell’ONU spiega di essere in stretto contatto con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta della porta e trasmissibilità del virus quantificato al 70% in più è pronta a condividere tutte le informazioni anche gli stati membri man mano che si apprendono delle caratteristiche di questa variante delle sue implicazioni Londra da oggi in lockdown duro e scatta la fuga verso altri paesi della Germania potrebbe sospendere i ...