SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Vibonese-Palermo 0-0 (Di domenica 20 dicembre 2020) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo voto per il "MIGLIORE in campo" e 1 solo voto per il "PEGGIORE in campo". Scorri in basso.poll id="1353"poll id="1355" Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in, potete esprimere 1 solo voto per il "in" e 1 solo voto per il "in". Scorri in basso.poll id="1353"poll id="1355"

WiAnselmo : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Vibonese-#Palermo 0-0 - Mediagol : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Vibonese-#Palermo 0-0 - PianetaMilan : #SONDAGGIO - #SassuoloMilan ....., vota #Top e #Flop rossonero | @SerieA #News - #calcio #SerieA #SerieATIM… - EitaSemi7 : @Spikyspiker @kiyoomivirus @tsumutsumumiya_ @iwaizumihajimeh @Saekotanaka2 @kiyokosaan C’è il sondaggio sul profilo… - ferrante_pie : RT @calciomercatoit: ??MOMENTO SONDAGGIO Ultime due giornate di #SerieA del 2020, chi finirà l'anno solare in testa alla classifica? ??RT,… -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO Vota SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Palermo-Casertana 2-0 Mediagol.it Sondaggi, Dire-Tecnè: 81% elettori di maggioranza contro lockdown totale

ROMA - I piu' critici sull'Italia 'zona rossa' per le festivita' sono gli elettori dei partiti di maggioranza. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire effettuato c ...

SONDAGGIO ML – Milan, Sì a Scamacca

Gli utenti – che hanno preso parte al sondaggio lanciato da MilanLive su Twitter – hanno votato sì a Scamacca come vice Ibrahimovic. Questa idea ha, infatti, raccolto 59,9% dei consensi.

ROMA - I piu' critici sull'Italia 'zona rossa' per le festivita' sono gli elettori dei partiti di maggioranza. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire effettuato c ...Gli utenti – che hanno preso parte al sondaggio lanciato da MilanLive su Twitter – hanno votato sì a Scamacca come vice Ibrahimovic. Questa idea ha, infatti, raccolto 59,9% dei consensi.