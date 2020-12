Sci Cdm | gigante Alta Badia | i risultati

(Di domenica 20 dicembre 2020) Alexis Pinturault è in testa alla classifica parziale dopo la prima manche deldi Coppa del Mondo in. Sulla pista della Gran Risa, il francese ha preceduto di 26 centesimi il croato ...

AnsaTrentinoAA : Sci: cdm; gigante Badia, in testa Pinturault e male azzurri. Fuori subito il trentino De Aliprandini |#ANSA - CatelliRossella : Sci di fondo, Cdm: Pellegrino vince la sprint di Dresda - RaiSport : #SciAlpino ? #SlalomGigante Il francese #Pinturault è al comando dopo la prima manche Fuori subito il trentino… - Carotogni : RT @AnsaValledAosta: Sci nordico: cdm; Pellegrino vince a Dresda, è leader sprint. Azzurro batte Young e Retivykh, tocca 16/o successo in c… - Pino__Merola : Sci: cdm; Kilde fa il bis e vince anche discesa val Gardena -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Cdm

ALTA BADIA, 20 DIC - Il francese Alexis Pinturault in 1.13.27 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia. Secondo il croato Filip Zubcic in 1.13.53 e terzo lo ...Diretta super-G Val d'Isere streaming video Rai oggi domenica 20 dicembre: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile.