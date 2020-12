Sassuolo-Milan: le formazioni ufficiali (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Milan con diverse assenze, cerca di difendere il primato sul difficile campo del Sassuolo, rivelazione del campionato. Anche gli uomini di de Zerbi cercano conferme e vogliono stazionare nelle zone alte di classifica. Queste le formazioni ufficiali: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, M.Lopez; Berardi, Traore, Djuricic; Defrel. All. De Zerbi Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. All. Pioli Foto: Twitter uff. Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilcon diverse assenze, cerca di difendere il primato sul difficile campo del, rivelazione del campionato. Anche gli uomini di de Zerbi cercano conferme e vogliono stazionare nelle zone alte di classifica. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, M.Lopez; Berardi, Traore, Djuricic; Defrel. All. De Zerbi(4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Leao. All. Pioli Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

