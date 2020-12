Sassuolo-Milan, ammonito Kessie: era diffidato, salta la Lazio (Di domenica 20 dicembre 2020) Beffa per Stefano Pioli all’ora di gioco di Sassuolo-Milan. Franck Kessie commette un fallo lieve, il primo della sua partita peraltro, ma viene ammonito dall’arbitro Mariani. Proteste furibonde del giocatore ivoriano, che sapeva di essere diffidato e verrà dunque squalificato in vista di Milan-Lazio, dove mancherà già Bennacer per infortunio e, forse, anche l’infortunato Tonali. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) Beffa per Stefano Pioli all’ora di gioco di. Franckcommette un fallo lieve, il primo della sua partita peraltro, ma vienedall’arbitro Mariani. Proteste furibonde del giocatore ivoriano, che sapeva di esseree verrà dunque squalificato in vista di, dove mancherà già Bennacer per infortunio e, forse, anche l’infortunato Tonali. SportFace.

