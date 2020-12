Sampdoria-Sassuolo: probabili formazioni e tv (Di domenica 20 dicembre 2020) Sampdoria-Sassuolo è un match di Serie A che si svolgerà mercoledì 23 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Marassi di Genova. I blucerchiati arrivano alla partita dopo una prova brilante come quella contro il Crotone, finita 3-1. Il Sassuolo invece si lecca ancora le ferite dopo la debacle interna contro il Milan. Come arrivano le due squadre? Qui Sampdoria Quella che affronterà il Sassuolo è una Sampdoria oggettivamente in salute. In grado di battere prima il Verona nello scorso turno infrasettimanale, poi il Crotone in casa con le reti di Damsgaard, Jankto e Quagliarella. Ranieri probabilmente riccollocherà sul rettangolo verde l’attaccante napoletano, assente nelle due gare prima menzionate. Altri dubbi riguardano il centrocampo, ci sarà un ballottaggio Damsgaard e Candreva. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020)è un match di Serie A che si svolgerà mercoledì 23 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Marassi di Genova. I blucerchiati arrivano alla partita dopo una prova brilante come quella contro il Crotone, finita 3-1. Ilinvece si lecca ancora le ferite dopo la debacle interna contro il Milan. Come arrivano le due squadre? QuiQuella che affronterà ilè unaoggettivamente in salute. In grado di battere prima il Verona nello scorso turno infrasettimanale, poi il Crotone in casa con le reti di Damsgaard, Jankto e Quagliarella. Ranieri probabilmente riccollocherà sul rettangolo verde l’attaccante napoletano, assente nelle due gare prima menzionate. Altri dubbi riguardano il centrocampo, ci sarà un ballottaggio Damsgaard e Candreva. ...

Sampdoria-Sassuolo, quattordicesima gara di Serie A, si giocherà mercoledì alle ore 20.45 allo stadio Marassi di Genova.

