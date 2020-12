Piazza Libertà, lavori: dal 21 al 24 dicembre restringimenti via Pier Capponi e Ponte Rosso (Di domenica 20 dicembre 2020) Le operazioni saranno effettuate in orario diurno (9-17) sul lato di via Pier Capponi con la chiusura della corsia di via Pier Capponi da viale Don Minzoni a destra dello spartitraffico per i veicoli diretti verso Piazza della Libertà Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020) Le operazioni saranno effettuate in orario diurno (9-17) sul lato di viacon la chiusura della corsia di viada viale Don Minzoni a destra dello spartitraffico per i veicoli diretti versodella

lauraboldrini : Sfidano repressione, arresti, violenza, freddo. Anche oggi, come ogni domenica degli ultimi quattro mesi, migliai… - FirenzePost : Piazza Libertà, lavori: dal 21 al 24 dicembre restringimenti via Pier Capponi e Ponte Rosso - Taxistalobbyst : RT @gabrillasarti2: I diritti inviolabili , violati per un virus che contagia lo 0,0001% della popolazione mondiale e arresta 7,5 miliardi… - IgordbF : RT @cgilnazionale: Anche la #Cgil sarà oggi in piazza per la mobilitazione #StopArmiEgitto. Chiediamo: ??#VeritàPerGiulio ??#LibertàPerPatr… - CastigamattU : RT @antieuropeistaa: Signori il dado è tratto...Ma non pensate che sia arrivato il momento di scendere in piazza per riprenderci la LIBERTÀ… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Libertà Coronavirus: Martino (Fi), 'giusta prudenza ma più libertà a cittadini' Affaritaliani.it