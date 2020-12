LIVE Treviso-Virtus Bologna 41-52, Serie A basket in DIRETTA: si va all’intervallo. Ospiti a +11, trascinati da Teodosic (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una lunga pausa: le squadre vanno negli spogliatoi. SI VA all’intervallo: Treviso-Virtus Bologna 41-52. 41-52 Teodosic con un piazzato: a segno anche questo. 41-50 Carroll con un tiro libero su due a referto. 40-50 Si continua sull’alternanza di canestri: Carroll risponde ai due tiri liberi di Hunter. 38-48 Teodosiiiiiiic, Teodosiiiic, Te-o-do-sic: da tre! Virtus a +10. 38-45 Dopo aver sbagliato totalmente una coppia di liberi, Akele si ripresenta in lunetta facendo un 2/2. 36-45 Adams da tre è una sentenza: bomba perfetta per lui. 36-42 Sokolowski con una coppia di liberi: i Menetti-boys si avvicinano a -6. 34-42 Russell da due: a bersaglio. Treviso accorcia a -8. 32-42 Tripla di Adams per gli ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna lunga pausa: le squadre vanno negli spogliatoi. SI VA41-52. 41-52con un piazzato: a segno anche questo. 41-50 Carroll con un tiro libero su due a referto. 40-50 Si continua sull’alternanza di canestri: Carroll risponde ai due tiri liberi di Hunter. 38-48 Teodosiiiiiiic, Teodosiiiic, Te-o-do-sic: da tre!a +10. 38-45 Dopo aver sbagliato totalmente una coppia di liberi, Akele si ripresenta in lunetta facendo un 2/2. 36-45 Adams da tre è una sentenza: bomba perfetta per lui. 36-42 Sokolowski con una coppia di liberi: i Menetti-boys si avvicinano a -6. 34-42 Russell da due: a bersaglio.accorcia a -8. 32-42 Tripla di Adams per gli ...

