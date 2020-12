LIVE Treviso-Virtus Bologna 22-37, Serie A basket in DIRETTA: dilagano gli ospiti in un amen, trascinati da Alibegovic e Hunter (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-37 Mekowulu con la schiacciata! Treviso torna a -10. Timeout ora per la Virtus Bologna, a cinque minuti dall’intervallo. 25-37 Carroll con una bomba che prova a scuotere i trevisani. 22-37 dilagano gli ospiti, arrivano altri quattro punti: nuovamente Alibegovic e Hunter. Virtus a +15: timeout Treviso a 8 minuti dall’intervallo. 22-33 Si apre il gap: Virtus Bologna scatenata, Treviso può poco. Vanno a segno Mekowulu per i padroni di casa, man soprattutto Alibegovic da tre e Hunter con la schiacciata del +11. 20-28 Hunter mette a segno il ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-37 Mekowulu con la schiacciata!torna a -10. Timeout ora per la, a cinque minuti dall’intervallo. 25-37 Carroll con una bomba che prova a scuotere i trevisani. 22-37gli, arrivano altri quattro punti: nuovtea +15: timeouta 8 minuti dall’intervallo. 22-33 Si apre il gap:scatenata,può poco. Vanno a segno Mekowulu per i padroni di casa, man soprattuttoda tre econ la schiacciata del +11. 20-28mette a segno il ...

Agenzia_Ansa : La #musica di Verdi con una delle sue più celebri opere, il #Rigoletto, nell'interpretazione del maestro Francesco… - PianetaBasketIT : De' Longhi Treviso Basket - Virtus Segafredo Bologna - zazoomblog : LIVE – Treviso-Cremona 76-64 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Cremona #76-64 #Serie - zazoomblog : LIVE – Treviso-Cremona 52-40 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Cremona #52-40 #Serie - zazoomblog : LIVE – Treviso-Cremona 42-35 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Cremona #42-35 #Serie -