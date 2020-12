L'Italia medaglia nera: record mondiale di morti (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea Cuomo Ci sono primati mondiali che nessuno vorrebbe detenere, soprattutto quando si parla di Covid. Ci sono primati mondiali che nessuno vorrebbe detenere, soprattutto quando si parla di Covid. Le statistiche della pandemia sono tante e spesso di non facile lettura, ma di certo un dato inchioda l'Italia a una scomoda performance: tra i venti Paesi del mondo più colpiti dal Coronavirus, siamo quello con il maggior numero di morti in rapporto alla popolazione. Lo dice la Johns Hopkins University e lo conferma il sito di statistiche in tempo reale Worldometer. I numeri delle due fonti differiscono leggermente, ma entrambe riconoscono all'Italia il record di morti ogni 100mila abitanti: 112,35 per la JHU, 112,4 per Worldometer. Davanti a noi soltanto San Marino, Belgio e Perù, tre ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea Cuomo Ci sono primati mondiali che nessuno vorrebbe detenere, soprattutto quando si parla di Covid. Ci sono primati mondiali che nessuno vorrebbe detenere, soprattutto quando si parla di Covid. Le statistiche della pandemia sono tante e spesso di non facile lettura, ma di certo un dato inchioda l'a una scomoda performance: tra i venti Paesi del mondo più colpiti dal Coronavirus, siamo quello con il maggior numero diin rapporto alla popolazione. Lo dice la Johns Hopkins University e lo conferma il sito di statistiche in tempo reale Worldometer. I numeri delle due fonti differiscono leggermente, ma entrambe riconoscono all'ildiogni 100mila abitanti: 112,35 per la JHU, 112,4 per Worldometer. Davanti a noi soltanto San Marino, Belgio e Perù, tre ...

