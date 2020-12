Lazio-Napoli, Llorente non sarà in panchina a causa di una lombalgia (Di domenica 20 dicembre 2020) Avrebbe dovuto essere finalmente in panchina oggi e forse tornare anche in campo Fernando Llorente e invece, come comunicato dal Napoli sui social, sarà di nuovo in tribuna. Il calciatore spagnolo infatti non potrà essere a disposizione di mister Gattuso a causa di una lombalgia accusata nel pomeriggio Con questa assenza il Napoli non avrà alcuna sostituzione possibile in attacco @Llorentefer19 andrà in tribuna per una lombalgia accusata nel pomeriggio — Official SSC Napoli (@sscNapoli) December 20, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 dicembre 2020) Avrebbe dovuto essere finalmente inoggi e forse tornare anche in campo Fernandoe invece, come comunicato dalsui social,di nuovo in tribuna. Il calciatore spagnolo infatti non potrà essere a disposizione di mister Gattuso adi unaaccusata nel pomeriggio Con questa assenza ilnon avrà alcuna sostituzione possibile in attacco @fer19 andrà in tribuna per unaaccusata nel pomeriggio — Official SSC(@ssc) December 20, 2020 L'articolo ilsta.

Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - sscnapoli : ?? | I convocati di #LazioNapoli ?? - sscnapoli : ?? | #LazioNapoli, i precedenti ?? - sportli26181512 : Tare: 'Caicedo poteva andare via in estate. Ora non è in vendita': Il ds della #Lazio, prima della sfida con il Nap… - lacquabagna : @pottervato AMO SINCERAMENTE SPERO VINCA LA LAZIO PERCHÉ SENNÒ IL NAPOLI SULERA LA ROMA PERÒ CHE PALLE LA LAZIO PERDE ALL’80% -